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"Gizli" hayırsever mahallelinin veresiye defterini sildirdi

İZMİR HABERLERİ  | 27.02.2020 16:09 | Son Güncelleme

"Gizli" hayırsever mahallelinin veresiye defterini sildirdi

İZMİR (AA) - İzmir'de bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterlerine kayıtlı 38 bin liralık borcu ödedi.

Alınan bilgiye göre, kimliğini açıklamayan bir kişi, Bayraklı ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi'ndeki 592/1 Sokak'ta bulunan bir bakkal dükkanına gelerek, veresiye alışveriş yapanların borçlarını ödeyeceğini bildirdi.

Hayırsever, veresiye defterine kayıtlı 17 bin liralık borcun tamamını öderken, marketin dışına da "Bu bakkala olan tüm borçlarınız, bir hayırsever tarafından kapatılmıştır, kimsenin borcu kalmamıştır." yazılı pankart astı.

Aynı hayırseverin, Karabağlar ilçesinde bir bakkala gidip, veresiye alışveriş yapanların 21 bin liralık borcunu kapattığı da öğrenildi.

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Hayırsever İzmir veresiye defteri

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