GKV’de 2021 YKS için doğru bilgilendirme semineri

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen YKS ve Motivasyon konulu seminerde Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Duygu Yıldız pandemi sürecinde psikolojik dayanıklılığı arttırmanın akademik başarıdaki rolü hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri 12. sınıf öğrencilerine yönelik YKS ve Motivasyon konulu seminer 12. sınıflardan sorumlu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Duygu Yıldız tarafından gerçekleştirildi. Seminerde Pandemi sürecinde psikolojik dayanıklılığı arttırmanın akademik başarıdaki etkilerinden ve öneminden bahsedilerek karşılaşılabilecek akademik değişikliklerin üstesinden nasıl gelebilecekleri konusunda bilgiler paylaşıldı. GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba, Akademik Müdür Yardımcısı Özge Ataker, 12. sınıflardan sorumlu Müdür Yardımcısı ve Sınav Koordinatörü Murat Öngen tarafından 2020 YKS analizleri ders bazında değerlendirilerek GKV Özel Liseleri 2020 YKS başarıları paylaşıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde gelenek haline gelen saşarının adımlarını takip edebilmeleri için öğrencilere tavsiyelerde bulunuldu. Karşılıklı soru cevap şeklinde gerçekleştirilen söyleşide öğrenciler pandemi sürecinde gerçekleştirilecek uygulamalarla ilgili de bilgilendirildi.

