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  4. GKV’iler "Anlaş- Kaynaş -Paylaş" projesini tanıttı

GKV’iler "Anlaş- Kaynaş -Paylaş" projesini tanıttı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji, Koç Üniversitesi Global Aid ve Ömer Asım Aksoy Ortaokulu işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan "Anlaş, Kaynaş, Paylaş" projesinin ( Let’s Be United) tanıtımı yapıldı.Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji, Koç Üniversitesi Global Aid ve Ömer Asım Aksoy Ortaokulu işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Anlaş, Kaynaş, Paylaş projesinin ( Let’s Be United) tanıtımı için proje ortaklarından oluşan bir heyet Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı (Ar-Ge’den Sorumlu Müdür) Mehmet Ali Tiryakioglu’nu makamlarında ziyaret ederek tanıttılar.Projenin başarılı geçmesini dilediğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerini yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu ifade ederek öğrencileri kutladı."Önemli bir sosyal sorumluluk projesi"Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji, Koç Üniversitesi Global Aid ve Ömer Asım Aksoy Ortaokulu işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Anlaş, Kaynaş, Paylaş projesinin önemine dikkat çeken GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, “9-12 yaş arası farklı kültürlerden gelen ve aynı öğrenme ortamını paylaşmakta olan çocuklar arasında iletişim ve sosyal uyumu güçlendirmeyi hedefleyen proje ile ilgili tüm detayların anlatıldığı tanıtım toplantısında öğrencilerimiz atölye çalışmalarından da örnekler verdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji, Koç Üniversitesi Global Aid ve Ömer Asım Aksoy Ortaokulu işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan "Anlaş, Kaynaş, Paylaş" projesinin ( Let’s Be United) tanıtımı yapıldı.
Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji, Koç Üniversitesi Global Aid ve Ömer Asım Aksoy Ortaokulu işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Anlaş, Kaynaş, Paylaş projesinin ( Let’s Be United) tanıtımı için proje ortaklarından oluşan bir heyet Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı (Ar-Ge’den Sorumlu Müdür) Mehmet Ali Tiryakioglu’nu makamlarında ziyaret ederek tanıttılar.
Projenin başarılı geçmesini dilediğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerini yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu ifade ederek öğrencileri kutladı.
"Önemli bir sosyal sorumluluk projesi"
Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji, Koç Üniversitesi Global Aid ve Ömer Asım Aksoy Ortaokulu işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Anlaş, Kaynaş, Paylaş projesinin önemine dikkat çeken GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, “9-12 yaş arası farklı kültürlerden gelen ve aynı öğrenme ortamını paylaşmakta olan çocuklar arasında iletişim ve sosyal uyumu güçlendirmeyi hedefleyen proje ile ilgili tüm detayların anlatıldığı tanıtım toplantısında öğrencilerimiz atölye çalışmalarından da örnekler verdi. Projenin özellikle Gaziantep’in diğer tüm orta dereceli okullarında yaygınlaştırılması gerektiğini dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bu yönde çalışmalarımıza destek vereceğini belirtti. Proje tanıtımı için ziyaret ettiğimiz Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Tiryakioglu da gerekli desteği vereceklerini ifade ettiler. Önümüzdeki süreçte söz konusu projemizin il genelinde yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yürüteceğiz” diye konuştu.

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