İSTANBUL (AA) - Akbank ve Turkcell ana sponsorluğunda, Türk Hava Yolları Altın Sponsorluğu'nda düzenlenecek Global Marketing Summit 2022 yarın başlıyor.

KREA M.I.C.E. açıklamasına göre, zirvenin ilk üç günü online olarak gerçekleştirilirken, 21 Ekim’de ise Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da C level liderlerin katılımı ile bir liderler zirvesi yapılacak. Ana teması “Pazarlama 5.0, Sürdürülebilir İş” olarak belirlenen bu yılki zirve, 200+ konuşmacı ve 90 oturum ile gerçekleşecek.

Zirve, Akbank ve Turkcell ana sponsorluğu, Türk Hava Yolları Altın Sponsorluğu'nda, BMW Borusan Otomotiv, Inspark, Unilever, Beymen, Nippon Paint, Şişecam'ın ise resmi sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Organizasyonu toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından yapılan Global Marketing Summit’i, geçen yıl 6 kıta, 143 ülkeden, 50 binden fazla kişi izledi. Zirve, o güne kadar yapılmış en geniş kapsamlı ve en üst düzey katılımlı uluslararası platform ve salgın sürecinde Türkiye’den dünyaya açılan bir dünya markası oldu.

Global Marketing Summit 2022’nin "Onur Konuşmacısı", geçen yıl olduğu gibi, pazarlama dünyasının duayen ismi, 80’den fazla çok satan kitabın yazarı, tüm zamanların en etkili pazarlama gurusu olarak gösterilen Northwestern Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Philip Kotler olarak açıklandı.

İlk dört günü 3D Online Virtual Reality, 21 Ekim’de ise ayrıca Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da liderlerin katılımı ile yüz yüze gerçekleşecek olan zirveye Türkiye'den de CEO’lar, yönetim kurulu başkanları, üst düzey yöneticiler, pazarlama sektörü liderleri, CMO’lar, sektör çalışan ve paydaşları, akademisyenler ve fikir önderleri katılıyor.

Uluslararası vizyon, liderlerden liderlere süzülmüş bilgiler ile liderlerden yaşanmış başarı hikayeleri ve gelecek öngörülerinin buluştuğu zirvede, değişen ekonomik, sosyolojik, psikolojik koşulların pazarlamaya etkileri değerlendirilecek.

Marketing 5.0, pazarlama dünyasının geleceği, yeni normalde kritik başarı faktörleri, trendler, "Lovemark" olmanın yeni kuralları, pazarlama liderlerinin ve ajans profesyonellerinin “yeni gerçekte” değişen rolü, müşterilerin satın alma kararlarının değişimi, dijital gelecekte yaratıcı marka olma, metaverse, nöromarketing, kurumsal iyilik ve sürdürülebilirlik gibi birçok kilit konuya yer verilecek olan zirvede, pazarlamada oyunun yeni kuralları belirlenecek.

Yerli ve yabancı birbirinden değerli konuşmacılar, zirvede, başarılı marka hikayelerini paylaşarak, pazarlamanın geleceğine ışık tutacak.

Zirvenin son günü, 21 Ekim’de Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da CEO'lar ve CMO'ların katılımı ile CMO Circle Meeting’de yüz yüze buluşacak. Zirvenin kapanışının ardından ise "Bosphorus Boat Party" olarak isimlendirilen özel VIP bir kapanış etkinliği düzenlenecek.

- "Pazarlamanın geleceğine hep beraber ışık tutmaya çalışacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KREA M.I.C.E. kurucusu Seda Mızraklı Ferik, Global Marketing Summit 2022’i düzenlerken, süzülmüş bilgiye, tecrübeye, farklı görüş açısına her zamankinden daha fazla ihtiyacın olduğundan yola çıktıklarını ifade etti.

Ferik, "Pazarlama sektörünün en büyük buluşması olarak tarif ettiğimiz Zirve’mizde 4 gün boyunca pazarlama dünyasının duayen isimlerini ağırlayacağız ve pazarlamanın geleceğine hep beraber ışık tutmaya çalışacağız. Tam 19 yıldır sektörde faaliyet gösteren bir marka olarak düzenlediğimiz geniş kapsamlı zirvelerle hedefimiz, liderlerden liderlere süzülmüş bilgiyi global olarak daha fazla lider ile paylaşmak. Özel içeriklerimizin beğeni toplaması bizi ekip olarak çok mutlu ediyor. Zirveyi izleyen ve destekleyen tüm kişi ve kurumlara sonsuz teşekkür ederiz. Bilgi paylaşınca büyür." değerlendirmesinde bulundu.

