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GMİS genişletilmiş başkanlar kurulu toplandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.08.2020 14:46 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında Sendika Genel Merkezinde toplandı.Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’na; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri, MTA Şube Başkan ve yöneticileri katıldı.Olağanüstü Genel Kurulunu 8 Ağustos 2020 tarihinde yapan MTA Şubesi’nin yeni yönetiminin de katıldığı toplantıda işyeri sorunları, örgütlenme çalışmaları, pandemi süreci, eğitim seminerleri, kıdem tazminatı konusundaki çalışmalar ele alındı.

GMİS genişletilmiş başkanlar kurulu toplandı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında Sendika Genel Merkezinde toplandı.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’na; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri, MTA Şube Başkan ve yöneticileri katıldı.
Olağanüstü Genel Kurulunu 8 Ağustos 2020 tarihinde yapan MTA Şubesi’nin yeni yönetiminin de katıldığı toplantıda işyeri sorunları, örgütlenme çalışmaları, pandemi süreci, eğitim seminerleri, kıdem tazminatı konusundaki çalışmalar ele alındı.

GMİS genişletilmiş başkanlar kurulu toplandı

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