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GMİS, MTA bölgelerini ziyaret etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu ile MTA Şube Yönetimi, 20-21-22 Ocak 2020 tarihlerinde Nevşehir, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adana ve Konya’da bulunan Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) Bölge Müdürlükleri ile sondaj kamplarını ziyaret etti.Ziyaretlere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Murat Pekiyi, Şube Teşkilat Sekreteri Yiğit Soylu katıldı.GMİS Heyeti, sırasıyla Nevşehir Ürgüp Sondaj Kampını, MTA Orta Anadolu 4.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu ile MTA Şube Yönetimi, 20-21-22 Ocak 2020 tarihlerinde Nevşehir, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adana ve Konya’da bulunan Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) Bölge Müdürlükleri ile sondaj kamplarını ziyaret etti.
Ziyaretlere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Murat Pekiyi, Şube Teşkilat Sekreteri Yiğit Soylu katıldı.
GMİS Heyeti, sırasıyla Nevşehir Ürgüp Sondaj Kampını, MTA Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü-Malatya ve Bölge Baştemsilcisi Halil Dönmez’i, Elazığ Sivrice Sondaj Kampı’nı, MTA Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü-Diyarbakır ve Bölge Baştemsilcisi Bozan Yıldırım’ı, MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü-Adana ve Bölge Baştemsilcisi Levent Koldaş’ı, MTA Orta Anadolu 2. Bölge Müdürlüğü-Konya ve Bölge Baştemsilcisi Hurşit Dinek’i ziyaret etti.
Nevşehir Ürgüp Sondaj Kampında bulunan 7 sondaj makinesi ile Elazığ Sivrice Sondaj Kampı ekibini ziyaret eden GMİS Heyeti, Nevşehir’de MTA ekiplerinin konakladığı oteli de ziyaret ederek farklı vardiyalardaki sondaj ekipleri ile görüş alışverişinde bulundu.
MTA Sondörleri çalışma koşullarını, sorunlarını ve taleplerini dile getirerek, “Kar, kış, yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma şartlarımız zor. Ama ülkemize ve milletimize hizmet edebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dediler.
Sondörler, sorunlarını ve bu sorunların çözümü için önerilerini anlattılar.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, MTA çalışanlarının zorlu hava ve arazi şartlarında özveriyle yaptıkları çalışmaları yerinde gördüklerini belirterek, “Yerin yüzlerce metre altındaki özkaynaklarımızı, maden kaynaklarımızı tespit etmek için yürüttüğünüz çalışmaları nasıl büyük bir özveriyle yaptığınızı yerinde görmek, sorunlarınızı ve çözüm önerilerinizi sahada sizlerden dinlemek için bu ziyaretlerde bulunuyoruz. Zorlu ve özverili çalışmalarınız nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.
GMİS Heyeti sondaj kamplarında sorunların yanı sıra yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.
Bölge Müdürlüklerini ve bölge müdürlüklerinde bulunan GMİS MTA Şube Baştemsilciliklerini ziyaret eden GMİS Heyeti, MTA çalışanı üyeleriyle toplantılar yaptı, sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, MTA Bölge Müdürlükleri ile sondaj kamplarında çalışan arkadaşlarını ziyaret etme sözü verdiklerini ve bu sözü yerine getirmek için ziyaretlerini yaptıklarını belirterek, “Sizlerle işyerlerinizde tanışmak, çalışma koşullarınızı yerinde görmek, sorunları sizlerden işyerlerinizde dinlemek bizim için önemli. İfade edilen sorunların çözümü için çalışmaları sizlerle birlikte yapacağız. Tüm MTA çalışanı arkadaşlarımıza gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
GMİS, MTA Bölge Müdürlükleri ile Sondaj Kamplarına ziyaretlerini sürdürecek.

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