Göbeklitepe yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Haliliye Belediyesi tarafından Göbeklitepe’nin tanıtımına katkı sunmak amacıyla düzenlenen Ulusal Göbeklitepe Fotoğraf Yarışmasının sonuçları açıklandı.

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde bulunan Göbeklitepe’nin tanıtımı amacıyla Haliliye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 1 Aralık 2020 tarihinde başvuruların başladığı Ulusal Göbeklitepe Fotoğraf Yarışması düzenlenmişti. 31 Ocak 2021 tarihinde son başvurunun yapıldığı yarışmaya; 162 fotoğraf sanatçısı toplam 558 fotoğrafla katıldı. Seçici kurulun incelemeleri sonunda; Ahmet Aslan birinci, Eşber Ayaydın ikinci ve Şeyhmus Çakırtaş ise yarışmanın üçüncüsü oldu. Ebrar Abacıoğlu, Ramazan Kaya, Hamdullah Ulakçı, Halil Fidan ve Abdullah Rezak Elçi’nin fotoğrafları ise mansiyon ödülü, 50 fotoğraf ise sergileme ödülünü kazandı. Yarışma için belirlenen özel ödül kategorisinde; Haliliye Belediyesi Özel Ödülünü Ayşe Yonga, Hüseyin Büyükkırcalı Özel Ödülünü Müslüm Abacıoğlu ve Doğuş Yayın Grubu Özel Ödülünü Eşber Ayaydın kazandı.

Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin TL ödül verileceği açıklanırken, mansiyon ödülü bin TL, sergileme ücreti 250 TL ve özel ödüller ise 2 bin 500 TL olarak duyuruldu.

Kovid-19 salgını göz önünde bulundurularak, yapılacak ödül töreninin tarihi ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

