Göbü köyünde havai fişekli 29 Ekim kutlaması

Köyde fener alayı yapan köy sakinleri havai fişek gösterisiyle de coşkulu anlar yaşadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Köyde fener alayı düzenleyen vatandaşlar, Göbü İlkokulu önünde bayram kutlaması etkinliklerine katıldı. Meşaleler ve bayraklarla yapılan yürüyüşün ardından okul önünde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Okul müdürü Muhammet Karabulut ve okul aile birliği başkanı Erdeniz Dağlı tarafından hazırlanan organizasyon izleyenlerden tam not aldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi. Miniklerin gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Kutlamalar havai fişek gösterileri ile devam etti. Vatandaşlar havai fişek gösterilerini cep telefonlarına kaydetti. Kutlamalara Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, Göbü Köyü Muhtarı Burhan Oral, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

