YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Göç İdaresi Başkanlığından Kayseri’de düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin açıklama

Göç İdaresi Başkanlığından Kayseri’de düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin açıklama

12.12.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Kayseri’de düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin, “Söz konusu şahısların büyük çoğunluğu Afganistan uyruklu Türk soylu (Türkmen ve Özbek kökenli) yabancılardan oluşan uluslararası koruma kapsamında olmaları sebebiyle kayıt illerine yönlendirilen yabancılardan oluşmaktadır” açıklamasında bulundu.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Bakanlığı, Kayseri’de düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Kayseri’de düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin, “Söz konusu şahısların büyük çoğunluğu Afganistan uyruklu Türk soylu (Türkmen ve Özbek kökenli) yabancılardan oluşan uluslararası koruma kapsamında olmaları sebebiyle kayıt illerine yönlendirilen yabancılardan oluşmaktadır” açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Bakanlığı, Kayseri’de düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kayseri’de 11.12.2022 tarihinde sosyal medyaya yansıyan ve yabancıların serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, “Söz konusu şahısların büyük çoğunluğu Afganistan uyruklu Türk soylu (Türkmen ve Özbek kökenli) yabancılardan oluşan uluslararası koruma kapsamında olmaları sebebiyle kayıt illerine yönlendirilen yabancılardan oluşmaktadır. Küçük bir bölümü ise İstanbul Tuzla ve Binkılıç Geri Gönderme Merkezlerinde uzun süredir idari gözetim altında bulunduktan sonra kapasite yönetimi çerçevesinde belirli bir adres gösterebilmeleri nedeniyle terke davet ve bildirim yükümlülüğü kapsamında sınır dışı süreçlerinin geri gönderme merkezi dışından takip edilmesine karar verilen düzensiz göçmenlerdir.

Bilindiği gibi idaremiz tarafından düzensiz göçmenler büyük ölçüde doğrudan geri gönderme merkezlerinden sınır dışı edilmekle birlikte, belirli bir adreste ikamet eden, kamu düzeni, güvenliği ve sağlığı açısından tehdit oluşturmayan yabancıların bildirim yükümlülüğü getirilerek ya da terke davet kapsamında sınır dışı süreçleri geri gönderme merkezleri dışından da neticelendirilmektedir. Söz konusu videodaki grubun çok küçük bir bölümü bu kapsamda belirli bir adres gösterebilmeleri nedeniyle bahse konu adreste ikamet ve bildirim yükümlülüğü zorunluluğu getirilmek suretiyle sınır dışı süreçlerinin geri gönderme merkezi dışından takip edilmesine karar verilen yabancılardır” ifadelerine yer verdi.

2022 yılında Türkiye’de sınır dışı edilen toplam 112 bin 255 düzensiz göçmenin 4 bin 194’ü terke davet ve 1.630’u bildirim yükümlülüğü kapsamında olmak üzere 5 bin 824’ü geri gönderme merkezi dışında iş ve işlemleri neticelendirilerek sınır dışı edildiği hatırlatılan açıklamada, “Ülkemizin düzensiz göç ile mücadelesi aralıksız bir şekilde devam etmektedir. 2015 yılında 1.740 olan geri gönderme merkezi kapasitemiz tüm AB ülkelerinin kapasitelerini geride bırakarak 20.540’a yükseltilmiştir. İlave olarak; geri gönderme merkezi dışından da yabancıların sınır dışı edilme süreçlerini takip etmek üzere Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü emrinde Düzensiz Göçmen İzleme Daire Başkanlığı kurulmuş olup çalışmalarını etkin şekilde yürütmektedir. 2022 yılında Türkiye tarihindeki en yüksek sınır dışı sayısına ulaşılmış ve 112.255 düzensiz göçmenin ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Sadece bu yıl Afganistan’a 63.022 düzensiz göçmenin dönüşü sağlanmıştır. Afganistan’a 232 adet özel (charter) uçuş düzenlenmiş ve sadece bu uçuşlarla toplam 44.070 düzensiz göçmen ülkesine gönderilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemize yönelik oluşturulmaya çalışılan algı gerçeği yansıtmamakta olup düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilisede kaçak kazı yapanlara suçüstüKilisede kaçak kazı yapanlara suçüstü
Antalya'da kayıp kişinin cesedi barajda bulunduAntalya'da kayıp kişinin cesedi barajda bulundu
Hatay'da meslek liseliler yaptıkları "Atıkmatik" ile seri üretim hedefliyorHatay'da meslek liseliler yaptıkları "Atıkmatik" ile seri üretim hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
göçmen

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Aralık Pazartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:39
Öğle
12:37
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:47
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.