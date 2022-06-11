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"Göç Senfonisi-Karanlık Sular" eseri dünya prömiyerinde İstanbullularla buluştu

11.06.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "Sesimiz, savaş isteyenlerin seslerini bastırsın. Müzik çok güçlü, evrensel bir dil. Yaraları sarar, travmaları iyileştirir, farklılıkları buluşturur"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Göç Senfonisi-Karanlık Sular" eserinin dünya prömiyerindeki konuşmasında, kendileri için ne istiyorlarsa komşuları içinde onu istemeleri gerektiğini belirterek, "Sesimiz, savaş isteyenlerin seslerini bastırsın. Müzik çok güçlü, evrensel bir dil. Yaraları sarar, travmaları iyileştirir, farklılıkları buluşturur." dedi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Müzisyen Fuat Saka'nın Yunan besteci Vangelis Zografos ile yazdığı "Göç Senfonisi-Karanlık Sular" adlı eser dünya prömiyerinde İstanbullularla buluştu.

Tarih boyunca insanlığın en önemli meselelerinden göçü ve etkilerini yansıtan eser, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Konseri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sanatçı Kadir İnanır da İstanbullularla dinledi.

- "Barışı, kardeşliği, eşitliği savunalım"

İBB Başkanı İmamoğlu, prömiyer öncesi yaptığı konuşmada, Fuat Saka isminin kendisi için çok özel ve farklı bir anlamı olduğunu söyledi.

Tarih boyunca insanlığın en önemli gündemlerinden olan göçün nedenlerine bakıldığında savaşlar, baskılar, iklim değişikliği, açlık, kıtlık, afetler gibi birçok konunun yer aldığını dile getiren İmamoğlu, Türkiye'nin yakın coğrafyasında büyük acılar ve savaşlar yaşandığını, insanların evlerini, şehirlerini, hatta sevdiklerini geride bırakarak farklı ülkelere göç etmek, sığınmak durumunda kaldığını vurguladı.

İstanbul ve Türkiye'de birçok sığınmacının misafir edildiğini hatırlatan İmamoğlu, göç ve göçten kaynaklı savaş, açlık, eşitsizlik, küresel iklim değişikliği gibi sorunların tüm dünyada ortadan kaldırılması için mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İmamoğlu, şunları dile getirdi:

"Dünya, hepimize yetecek kadar büyük. Biz yeter ki barışı, kardeşliği, eşitliği savunalım. Kendimiz için ne istiyorsak, komşumuz için de aynısını isteyelim. Bugün burada olacağı gibi hep bir ağızdan barış ve kardeşlik türküleri söyleyelim. Sesimiz, savaş isteyenlerin seslerini bastırsın. Müzik çok güçlü, evrensel bir dil. Yaraları sarar, travmaları iyileştirir, farklılıkları buluşturur. Sanatın birleştirici gücü, barış mücadelesinde en değerli varlığımız."

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından sahneye gelen sanatçı Saka ve müzisyen arkadaşları konser verdi.

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