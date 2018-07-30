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Gökdeniz Karadeniz'in hatıra forması Kazan Arena'dan kaldırıldı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.07.2018 21:30 | Son Güncelleme

Yıllardır Türkiye'yi yurtdışında temsil eden ve Rus Kulübü Rubin Kazan'ın sembolü haline gelen Gökdeniz Karadeniz'e büyük ayıp. Gökdeniz Karadeniz'in hatıra forması, Kazan Arena'dan kaldırıldı.

Gökdeniz Karadeniz'in hatıra forması Kazan Arena'dan kaldırıldı!

Trabzonspor'un eski futbolcularından Gökdeniz Karadeniz kariyerine Rusya'da devam etmiş ve yine burada sonlandırmıştı.

Bu yaz profesyonel futbol kariyerini gözyaşları içinde noktalayan Gökdeniz Karadeniz'in forması Kazan Arena'da asılı duruyordu.

Kazan'ın Krasnodar'la oynadığı mücadele öncesinde Gökdeniz Karadeniz'in hatıra formasının kaldırıldığı ortaya çıktı.

Gökdeniz Karadeniz, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti tarafından liyakat nişanına layık görülmüş, daha sonra da forması emekliye ayrılmıştı.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
gökdeniz karadeniz rubin kazan

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