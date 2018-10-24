Gökhan Gönül: Sadece sonuca endeksli olmamalıyız

UEFA Avrupa Ligi’nde Genk’le oynanacak olan karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş’le birlikte basın toplantısında yer alan Gökhan Gönül, sezon içinde dalgalanmalar yaşadıklarını ifade ederek, “Ama bu gibi durumlarda bizim gelecek adına ihtiyacımız olan, takımın özgüveninin yerine gelmesi adına, oynayacağımız bu tip maçlar var. Bu maçlarda sadece galibiyet ve sonuç değil, iyi oyunla da maçtan galip ayrılmak gerekir. İnşallah sadece sonuç anlamında değil, iyi oyunla da sahadan galibiyetle ayrılıp tekrar o havaya gireriz” dedi.

"Sadece sonuca endeksli olmamak gerekir"

Futbolda şu anda sonuca göre konuşulduğunun altını çizen Gönül, “Kazanınca takım olarak iyi oynuyoruz. Kaybedince en tepeye kadar bireysel olarak eleştiriliyorsunuz. Bizim liderle aramızdaki puan farkı 4. Bursaspor maçında son 5 dakikada berabere kaldık, Konyaspor maçında 94. dakikada gol yedik. Bu 2 maçta gol yememiş olsak, bugün liderle aynı puandayız. Bunun gibi sayabileceğim birçok maç var. Sadece sonuca endeksli olmamak gerekir. Hocamız da söylüyor bunu. İnişli çıkışlı performanslar oluyor ama sezonun henüz başı. Hatalardan ders çıkarıyoruz. Hocamız gerekli tedbirler için her şeyi yapıyor. Bazen bireysel hatalarla yenilen gollerden dolayı bunlar oluyor” diye konuştu.