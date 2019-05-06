Gökhan Gönül'ün arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Gökhan Gönül için sağlık açıklamasında bulundu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Dün akşam oynanan maçta sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün yapılan ortopedik muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adelesinde (Biceps) kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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