SPOR

Gökhan Gönül'ün arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.05.2019 20:28 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ta milli futbolcu Gökhan Gönül'ün sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Gökhan Gönül'ün arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Gökhan Gönül için sağlık açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Dün akşam oynanan maçta sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün yapılan ortopedik muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adelesinde (Biceps) kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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