Gökhan Gönül'ün arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Gökhan Gönül için sağlık açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Dün akşam oynanan maçta sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün yapılan ortopedik muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adelesinde (Biceps) kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

