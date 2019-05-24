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Göksel Gümüşdağ'dan Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu açıklaması

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 24.05.2019 20:46 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in son maçında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ çarpıcı açıklamalar yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile 5 yıllık sözleşmelerinin olduğunu ve yola beraber devam edeceklerini söyledi. Gümüşdağ ayrıca, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ve kendisinin de buna izin verdiğini belirtti.

Göksel Gümüşdağ'dan Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu açıklaması

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş'ın başına geçeceği iddia edilen Abdullah Avcı ile ilgili konuştu.

Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini akydeden Gümüşdağ, "Abdullah Avcı'dan başka bir teknik direktör ile ben çalışmadım. Teknik direktörlüğün dışında bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. 5 yıllık bir sözleşmesi var. Biz bu hikayeyi bir kupayla tamamlamak istiyoruz ve bunu başaracak güçteyiz. Bu takım bir kültür oluşturdu, her sezon ilk 5'te yer alıyor. Biz hocayla birlikte olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTEDİ"

Emre Belözoğlu'nun durumuyla ilgili gelen soruya Göksel Gümüşdağ, "Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi, 2015 yılında neredeyse futbolu bırakma noktasındayken buraya geldi. İnanılmaz katkıları oldu. Emre Belözoğlu, Başakşehir'in sembolü oldu. Kendisiyle bir görümemiz oldu. Bizim 1 yıl daha ister saha içi, ister saha dışında kalmasını istedik. Fakat, kendisi bana, "Bana müsaade ederseniz, Fenerbahçe ile 1 yıl daha oynayıp veda etme düşüncem var." dedi. Oradan bir durum olabilir. Ben de bunun için izin verdim" dedi.

Emre'nin Fenerbahçe'ye gitmesini normal karşılayacaklarını söyleyen Gümüşdağ, "Fenerbahçe onun yuvası. Ona da saygı duyarız. Kararı Emre'ye bırakırız. Öyle bir karar olursa, Emre'ye yolun açık olsun deriz." ifadelerini kullandı.

"STAT İSİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMİMİZDE YOK"

Göksel Gümüşdağ, gündeme yansıyan stadyum isim haberleriyle ilgili de konuştu ve "Stadyumun ismi değişecek mi?" şeklinde gelen soruya, "Fatih Terim Stadyumu'nun adının değişmesi, bizim gündemimizde olan bir şey değil." cevabını verdi.

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emre nin yerine getirdikleriniz çop çıktı. Adamın ahini aldiniz
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