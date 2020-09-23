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Göktepe Mahallesi sakinlerinden Posbıyık’a teşekkür

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Göktepe Mahallesi’ni ziyaret ederek Göktepe-Hamzafakıhlı arasında yapılan 2 kilometrelik bağlantı yolunun hayırlı olması diledi.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Göktepe Mahallesi’ni ziyaret ederek Göktepe-Hamzafakıhlı arasında yapılan 2 kilometrelik bağlantı yolunun hayırlı olması diledi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde denetlemek üzere Göktepe Mahallesi’ni ziyaret etti.
Mahalle Muhtarı Mustafa Atmış ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Posbıyık, asfaltı da dökülerek hizmete açılan 2 kilometre uzunluğundaki Göktepe - Hamzafakılı çevre bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Mustafa Atmış, Başkan Posbıyık’a yapılan hizmetler için teşekkür ederek, “Mahallemizin bu güne kadar birçok sorununu çözdünüz. Bizim için çok önemli olan bağlantı yolunu da geldiniz tamamladınız. Mahalle halkım adına sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.
“Aşkım Ereğli’yi iyi noktalara getirmek için çabalıyoruz”
Pandemi döneminde kısıtlı imkanlara rağmen hizmetleri aksatmadan yürüttüklerini açıklayan Başkan Posbıyık, bağlantı yolunun hayırlı olması temennisinde bulundu. Ereğli’yi iyi bir noktaya getirmek için çalışmaların süreceğini anlatan Başkan Posbıyık, şunları söyledi; “Göktepe, Ereğli’nin en şirin, en güzel mahallelerinden biri. Burada halkımızla, azalarla, muhtarımızla gayet iyi ilişki içerisindeyiz. Onların taleplerini dinliyoruz. Taleplerine göre hareket ediyoruz. Bugüne kadar pek çok hizmetimiz oldu. Geçtiğimiz dönem belli bir noktaya kadar asfaltlama yaptık. En önemli konu, Hamzafakılı ile Göktepe’yi birleştirmekti. 2 kilometrelik yol yapıldı, asfaltını da döktük. Hamzafakılı, Göktepe’ye oradan da denize ulaşıyor. Aynı zamanda trafik de rahatladı. Gerçekten çok yararlı bir iş oldu. Halkımız, azalarımız, muhtarımız da çok memnun. Hayırlı uğurlu olsun. El ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yok. Bizim bütün meselemiz Aşkım Ereğli’yi iyi bir noktaya getirmek. Pandemi döneminden geçtiğimiz için sıkıntılar var. Maddi olarak da sorunlar yaşanıyor. Nasıl halk sıkıntı çekiyorsa, belediyeler de tahsilat yapamadığı için sıkıntı içerisinde. En sağlam belediyelerden birisiyiz. Hizmetlerimize hiç ara vermeden devam ediyoruz.”

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