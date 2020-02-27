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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: “Manevi zenginliğin doruğa ulaştığı günlerdeyiz"

ANKARA HABERLERİ  | 27.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mübarek üç ayların başlangıcı Receb’in insanlığı Ramazan’a hazırlayan bir mevsimin ilk adımı olduğunu ifade ederek “Manevi zenginliğin doruğa ulaştığı günlerdeyiz” dedi.Üç ayların en bereketli günler olduğuna dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yayınladığı mesajda, “Bir mübarek üç ayların daha başlangıcındayız.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: “Manevi zenginliğin doruğa ulaştığı günlerdeyiz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mübarek üç ayların başlangıcı Receb’in insanlığı Ramazan’a hazırlayan bir mevsimin ilk adımı olduğunu ifade ederek “Manevi zenginliğin doruğa ulaştığı günlerdeyiz” dedi.
Üç ayların en bereketli günler olduğuna dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yayınladığı mesajda, “Bir mübarek üç ayların daha başlangıcındayız. İçinde bulunduğumuz Recep ayı insanlığı Ramazan’a hazırlayan bir mevsimin ilk adımıdır. Bugünlerimiz manevi zenginliğin doruğa ulaştığı günlerdir. Bir şeyi istemek ve bunun için çaba harcamak anlamına gelen Regaib Kandili de kandiller geçidinin birincisidir. Tövbe ayı olan mübarek üç ayların ilki Receb, bizleri Ramazan’a hazırlayan bir mevsimin da ilk adımıdır" dedi.

"Dayanışma ve yardımlaşma zamanı"
Başkan Şimşek, mesajını şu şekilde sonlandırdı:
"Unutulmamalıdır ki Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran bugünler dayanışma ve yardımlaşma duygularının doruklara ulaştığı günlerdir. Zamanın en feyizli ve en bereketli günleri olan bugünlere ulaştığımız için Yüce Allah’a şükürler olsun. Regaip Kandili, Yüce Allah’ın biz kullarına birçok lütuf ve ihsanlarda bulunduğu bir mağfiret ve rahmet gecesidir. Bu rahmet ve mağfiret günlerinde kıymetli Gölbaşılı hemşehrilerimiz başta olmak üzere büyük Türk milletinin ve tüm İslam âleminin üç aylarını ve Regaib Kandili’ni tebrik ediyorum.”

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