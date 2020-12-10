Gölbaşı Belediyesi 1. Etap bisiklet yolunu tamamladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 1. Etap Bisiklet Yolu Projesi’nin tamamlanarak hizmete açıldığı müjdesini verdi.

Tamamlanan bisiklet yolunun vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ”Projemiz sayesinde vatandaşlarımız sosyal aktivitelerini rahatlıkla yapabilecek, şehrin gürültüsünden uzakta doğa ile iç içe bisiklet sürebilecekler. Bu kapsamda projelerimizde devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bisiklet yolu için bir vatandaş, “Aileler için çok güzel bir alan oldu. Gölün temizliği ile Belediye Başkanımız çok ilgilendi. Şimdi de hayata geçen bisiklet yolumuz, yürüyüş alanlarımız ile ailelerimiz ile keyifle vakit geçiriyoruz” dedi.

Bir başka vatandaş ise, “Yürüyüş yapma imkânımız olmuyordu. Her yer toz topraktı. Şimdi bisiklet ve yürüyüş yollarında çocuklarımız torunlarımız rahatlıkla bisikletlerini sürebiliyor” dedi.

