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Gölbaşı’nda dezenfekte çalışmaları sürüyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.03.2020 09:55 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekiplerince dezenfekte çalışması yapıldı.Gölbaşı ilçesindeki tüm cami, taziye evi, otogar, tren garı ve resmi kurumları ilaçlamaya başlayan Gölbaşı Belediyesi ilaçlama ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekiplerince dezenfekte çalışması yapıldı.
Gölbaşı ilçesindeki tüm cami, taziye evi, otogar, tren garı ve resmi kurumları ilaçlamaya başlayan Gölbaşı Belediyesi ilaçlama ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni tip korona virüs ile mücadelede dezenfekte çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Korona ile alakalı ilk günden itibaren belediye olarak gerekli tedbirleri almaya gayret gösterdik. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu nedenle vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerden başlayarak tüm kamu kurumlarında, camilerde, taziye evlerinde, otogarda, tren garında ve parklarımızda ilaçlama çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durum yaşamamaları için taziye evlerini bir süreliğine kapattık. Yine tedbirler kapsamında ilçemizde kurulan semt pazarlarının kurulmasını geçici süreliğine durdurduk. Sağlık Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda halkımızı sosyal medya hesaplarımız ve anons yöntemi ile sürekli bilgilendiriyoruz. Özellikle yurt dışından gelen hemşehrilerimiz mutlaka 14 gün kuralına uysunlar. Mecbur kalmadıkça hiçbir vatandaşımız dışarı çıkmasın toplu ortamlarda bulunmasın. Kişisel temizliğe ve hijyene dikkat etsinler” diye konuştu.

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