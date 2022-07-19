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Golbol: Uluslararası Ankara Kupası

19.07.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Golbol Erkek Milli Takımı şampiyon olurken, Kadın Milli Takımı organizasyonu ikinci tamamladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Uluslararası Ankara Kupası'nda Golbol Erkek Milli Takımı birinci, Kadın Milli Takımı ikinci oldu.

Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda paralimpik ve Avrupa şampiyonu ülkeler kıyasıya yarıştı.

Organizasyonun son gününde Golbol Erkek Milli Takımı, finalde karşılaştığı son paralimpik olimpiyat şampiyonu Brezilya'yı 5-2 yenerek şampiyon oldu.

Kadın Milli Takımı ise finalde karşılaştığı Brezilya'ya 10-3 yenilerek organizasyonu ikinci tamamladı.

- "Önemli olan ülkemize büyük organizasyonlar getirebilmek"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona 6 ülkeden, 10 takım ile 72 sporcunun katıldığını belirterek, "Kadınlarda 4, erkeklerde 6 takım mücadele etti. Böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Önemli olan ülkemize büyük organizasyonlar getirebilmek." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür etti.

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