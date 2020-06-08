Gölcük mesire alanı açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesine 11 kilometre uzaklıkta bulunan, bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Simav Belediye Başkanlığı tarafından turizme yeniden kazandırılan mesire alanındaki sosyal hizmetler, piknikçilerden tam not aldı. Koronavirüs (Kovit-19) salgın hastalığı kapsamında tedbir amaçlı uzun bir süre kapalı kalan Gölcük mesire alanının yeniden açılması Simavlı vatandaşları sevindirdi.

Piknik yapmak için Gölcük yörük yaylasına geldiğini söyleyen emekli öğretmen Hasan Sarpaşan, “ Koronavirüs sebebiyle 16 Mart’tan bu yana kapalı olan Gölcük yörük yaylası bu gün itibariyle halkımızın hizmetine açıldı. Biz de bunu değerlendirerek, ailelerimizle birlikte piknik yapmaya geldik. Bu çok güzel mesire alanında bulunmaktan mutluyuz. Uzun zamandan bu yana açık alana ihtiyacımız vardı, mesire alanlarının yeniden açılması çok iyi oldu” dedi.

Gölcük yaylasında kamp yapmak için, Balıkesir’den gelen İdris Eriş, daha önceleri de Gölcük mesire alanına geldiğini, bu yıl da yoğunluğun olduğunu ve çok güzel bir doğası bulunduğunu ifade etti. Kampa katılanlar, mesire alanlarının açıldığı ilk hafta Gölcük’te olmayı planladıklarını ve Gölcük’te kamp yapmayı özlediklerini belirttiler.

Pandemi yasaklarından sonra, Gölcük yaylasının yeniden açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Fatih Koç , gölün çevresinde dolaşıp, piknik yaptıklarını söyledi.

Simav Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sık sık kontrollerin yapıldığı Gölcük mesire alanında, yakılan ateşlerin kontrol altına alınması ve söndürülmesi uyarıları yapıldı.

