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Golden State Warriors 131 - 135 Los Angeles Clippers

NBA HABERLERİ  | 16.04.2019 10:38 | Son Güncelleme

NBA'de son şampiyon Golden State Warriors'ı 135-131 yenen Los Angeles Clippers, seride durumu 1-1 yaptı.

Golden State Warriors 131 - 135 Los Angeles Clippers

NBA çeyrek final serisinde 2 maç oynandı. Batı Konferansı'nda 31 sayı geriye düştüğü mücadelede Golden State Warriors'ı deplasmanda 135-131 mağlup etmeyi başaran Los Angeles Clippers, NBA play-off tarihinde en farklı geri dönüşe imza attı.

Warriors'ta Stephen Curry 29, Kevin Durant 21, Kevon Looney 19 sayıyla oynarken, konuk takımda 36 sayı, 11 asistlik performans sergileyen Louis Williams galibiyetin mimarlarından oldu.

Clippers'ta Montrezl Harrell 25 sayı, 10 ribaunt, Danilo Gallinari 24 sayıyla maçı tamamladı.

FURKANLI 76ERS FARKLI KAZANDI
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 10 dakika süre aldığı ve 7 sayı ürettiği çeyrek final serisinde ev sahibi Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i 145-123 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Philadelphia 76ers'ın 145 sayıyla play-off'larda kulüp rekoru kırdığı maçta, Joel Embiid 23 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Tobias Harris 19, Ben Simmons 18 sayıyla oynadı.

Konuk ekipte Spencer Dinwiddie 19, D'Angelo Russell 16, Rondae Hollis-Jefferson 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.


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Anahtar Kelimeler:
los angeles clippers golden state warriors

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