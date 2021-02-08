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Gölkay’da yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

08.02.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Vatandaşlar tarafından Gölkaypark civarında bulunan yaralı karaca, İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında tedavi için Ormanya görevlilerine teslim edildi.İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda Gölkaypark’ta vatandaşların yaralı olarak bulduğu karacaya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Vatandaşlar tarafından Gölkaypark civarında bulunan yaralı karaca, İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında tedavi için Ormanya görevlilerine teslim edildi.
İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda Gölkaypark’ta vatandaşların yaralı olarak bulduğu karacaya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Korktuğu belirlenen karacayı sakinleştiren ekipler, daha sonra yaralı karacaya ilk müdahaleyi yaparak tedavisinin devamı için Ormanya Tabiat Parkı’na teslim ettiler.

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