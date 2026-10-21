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Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan beklenmedik tepki

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamayarak sahadan beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin son dakikasında gelen gol, tribünlerde de hareketli anlara neden oldu. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yaşananların ardından yaptığı hareket dikkat çekti.

Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan beklenmedik tepki
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında konuk ettiği Slavia Prag karşısında iki farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen skoru koruyamadı. Mücadelenin son bölümünde gelen beraberlik golü, tribünlerde dikkat çeken bir gelişmeye neden oldu.

AZİZ YILDIRIM'DAN BEKLENMEDİK TEPKİ

Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım dan beklenmedik tepki 1

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli ekibin 2-0 öne geçtiği karşılaşmada yaşanan puan kaybının ardından gündeme geldi. Slavia Prag'ın skoru 2-2'ye getirmesiyle birlikte Yıldırım'ın tepkisi dikkat çekti.

SON DÜDÜĞÜ BEKLEMEDİ

Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım dan beklenmedik tepki 2

Karşılaşmayı protokol tribününden takip eden Aziz Yıldırım, Çekya temsilcisinin 90. dakikada bulduğu beraberlik golünün ardından yerinden kalktı. Yıldırım'ın maçın bitiş düdüğünü beklemeden stadı terk ettiği belirtildi.

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Aziz Yıldırım son dakika fenerbahçe
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