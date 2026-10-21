Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan beklenmedik tepki

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında konuk ettiği Slavia Prag karşısında iki farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen skoru koruyamadı. Mücadelenin son bölümünde gelen beraberlik golü, tribünlerde dikkat çeken bir gelişmeye neden oldu.

AZİZ YILDIRIM'DAN BEKLENMEDİK TEPKİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli ekibin 2-0 öne geçtiği karşılaşmada yaşanan puan kaybının ardından gündeme geldi. Slavia Prag'ın skoru 2-2'ye getirmesiyle birlikte Yıldırım'ın tepkisi dikkat çekti.

SON DÜDÜĞÜ BEKLEMEDİ

Karşılaşmayı protokol tribününden takip eden Aziz Yıldırım, Çekya temsilcisinin 90. dakikada bulduğu beraberlik golünün ardından yerinden kalktı. Yıldırım'ın maçın bitiş düdüğünü beklemeden stadı terk ettiği belirtildi.