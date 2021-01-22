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Gönen’de termal seracılık için ilk adım atıldı

22.01.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Gönen’de termal seracılık için ilk adım atıldı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde termal seracılık faaliyetlerinin kurulmasına yönelik olarak istişare toplantısı gerçekleştirildi.Gönen’de termal seracılık faaliyetlerinin başlaması için ilk adım atıldı.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde termal seracılık faaliyetlerinin kurulmasına yönelik olarak istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Gönen’de termal seracılık faaliyetlerinin başlaması için ilk adım atıldı. İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ve İl Tarım ve Orman Şube Müdürlerinin katılımıyla Kaymakamlık Toplantı Salonunda ilçede Termal Seracılık faaliyetinin kurulmasına yönelik olarak bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Gönen’de tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve jeotermal sıcak suyun tarımsal amaçlı olarak kullanılmasının başlatılması konusunun masaya yatırıldığı toplantı sonrasında ilçede muhtelif yerlerde bulunan arazilerde incelemelerde bulunuldu.
Jeotermal seracılığın her geçen gün önem kazandığının belirtildiği toplantıda, çiftçiler için yaratacağı kazancın yanı sıra istihdam ile ilçede ve bölgede yaşayan vatandaşlara ürünlerin daha ucuza sunulma imkânının olacağı, bu nedenle ilçede jeotermal seracılığın hayata geçirilmesinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Gönen’de termal seracılık için ilk adım atıldı

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