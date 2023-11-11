GÖNÜL DAĞI 113. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE! Gönül Dağı ön izleme yayınlandı mı? Son bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı

Gönül Dağı son bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, bu akşamki bölümde izleyicileri oldukça duygulandıracak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Veysel kızına bakarken evde yangın çıkmış ve zorlu anlar yaşanmıştı. İşte Gönül Dağı 113. bölüm TRT 1 canlı izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Selma ve Taner'in sevgili olduğunu bütün kasaba öğrenir. Zafer intikam almak için Fazıl'a ne söyleyecektir? Veysel kızına bakarken evde yangın çıkar. Baba kız yangından kurtulabilecek midir? Döndü ve Halime, Hüseyin'e kasabadan birini bulur. Buldukları kişi Ramazan ve Asuman'ı nasıl etkileyecektir? Rıfat geçinebilmek için ek iş olarak un fabrikasında çalışır. Rıfat'ın başına ne gelecektir? Yeşim diziden ayrılır. Kalacak yer arayan Yeşim'in yardımına Erkan koşar.

GÖNÜL DAĞI 113. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE!

Taner ve Selma ilişkisi güzel bir şekilde devam eder. Ancak Zafer Selma'dan ümitlerini kesmemiştir. Zafer'in planı nedir? Veysel yangın sonrasında bir karar karar verir. Veysel herkesten gizli ne yapacaktır? Asuman, Ramazan'ın yazdığı kitabı bulur. Ramazan ne tepki verecektir? Erkan, Yeşim'e açılmaya, hislerini anlatmaya karar verir. Yeşim'in tepkisi ne olacaktır? Rıfat ayağının durumunu herkesten gizler. Ciritçi Abdullah'a giden Rıfat ondan ne isteyecektir?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Beni Böyle Sev

07:30 Lingo

11:20 Benim Güzel Ailem

14:40 Teşkilat

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Benim Güzel Ailem

04:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:40 Kapanış





