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  4. GÖNÜL DAĞI 113. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE! Gönül Dağı ön izleme yayınlandı mı? Son bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı

GÖNÜL DAĞI 113. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE! Gönül Dağı ön izleme yayınlandı mı? Son bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı

11.11.2023 18:49 | Son Güncelleme:
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Gönül Dağı 113. bölüm ile heyecan serisine devam ediyor. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisinin son bölümünde Taner ve Selma, bir süre herkesten sevgili olduklarını saklamaya karar vermişlerdi. Semih Ertürk, Berk Atan ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolde olduğu Gönül Dağı 113. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. 'Gönül Dağı ön izleme' ekranı sorgulanıyor. Peki, Gönül Dağı ön izleme yayınlandı mı? Son bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı 113. bölüm izle ekranı

Gönül Dağı son bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, bu akşamki bölümde izleyicileri oldukça duygulandıracak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Veysel kızına bakarken evde yangın çıkmış ve zorlu anlar yaşanmıştı. İşte Gönül Dağı 113. bölüm TRT 1 canlı izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Selma ve Taner'in sevgili olduğunu bütün kasaba öğrenir. Zafer intikam almak için Fazıl'a ne söyleyecektir? Veysel kızına bakarken evde yangın çıkar. Baba kız yangından kurtulabilecek midir? Döndü ve Halime, Hüseyin'e kasabadan birini bulur. Buldukları kişi Ramazan ve Asuman'ı nasıl etkileyecektir? Rıfat geçinebilmek için ek iş olarak un fabrikasında çalışır. Rıfat'ın başına ne gelecektir? Yeşim diziden ayrılır. Kalacak yer arayan Yeşim'in yardımına Erkan koşar.

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GÖNÜL DAĞI 113. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE!

Taner ve Selma ilişkisi güzel bir şekilde devam eder. Ancak Zafer Selma'dan ümitlerini kesmemiştir. Zafer'in planı nedir? Veysel yangın sonrasında bir karar karar verir. Veysel herkesten gizli ne yapacaktır? Asuman, Ramazan'ın yazdığı kitabı bulur. Ramazan ne tepki verecektir? Erkan, Yeşim'e açılmaya, hislerini anlatmaya karar verir. Yeşim'in tepkisi ne olacaktır? Rıfat ayağının durumunu herkesten gizler. Ciritçi Abdullah'a giden Rıfat ondan ne isteyecektir?

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Beni Böyle Sev
07:30 Lingo
11:20 Benim Güzel Ailem
14:40 Teşkilat
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Benim Güzel Ailem
04:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:40 Kapanış

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