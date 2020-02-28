Gönüllü eğitim timi iş başında

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi üniversiteli öğrencilerden oluşturduğu Gönüllü Eğitim Timi Köy Okulları Faaliyetleriyle gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gönüllülük kulübü çalışmaları kapsamında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik liderlerinden kurulan ve 3 yıldır köy okullarında çocuk yüreklere dokunmaya devam ediyor.

Gönüllü Eğitim Timi’nin durağı bu kez Yakutiye İlçesine bağlı Umudum köyü ilkokulunda eğitim gören öğrenciler oldu.

KÖY OKULLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

Köy okullarında çocuk yüreklere dokunan onlarla hasbihal ederek doğruyu, iyiliği ve güzelliği anlatmaya çalışan gönüllüler çocuklarla sınıf havasını teneffüs ederek belirlenen konularda değerler eğitimi işliyor.

Vatan Sevgisi, Doğruluk, Güvenilir olma , Azimli olma, Yardımseverlik, Anne baba sevgisi gibi insani değerler konularını hazırlanarak bir ders saati süresince çocuklara anlatıp sobhet eden gönüllü yürekler, çocuklarda kalıcı izler bırakmanın gayretini taşıyorlar.

KİTAP OKUMA HALKALARI

Çocuklarla değerler eğitimi konulu kitaplar okuyarak ardından kitap söyleşisinde karşılıklı kritiğini yapıp hem kitap okumanın önemini vurgulayıp hem de çocukların kendilerini ifade etmelerini geliştirmeyi hedefleyen gönüllüler adeta çocukların gönlünde taht kurdular.

YARIŞMALAR VE GELENEKSEK SOKAK OYUNLARI

Uygulanan Değerler eğitimi ve Kitap sohbetlerinden sonra bahçede çocuklarla Çuval Yarışı, Matrak, Voleybol, Badminton ve çeşitli geleneksel sokak oyunları oynayan Gönüllü Eğitim Timi üyeleri çocuklara hazırladıkları hediyeleri vererek eşsiz bir gün yaşatmanın zevkini yaşadılar.

Gönüllü gençlerden Gamze Mavizer, Köy okulunda çocuklarla buluşmanın , onlarla hasbihal edip kitap okumanın tadının hiçbir faaliyette bulunmadığını ifade etti. Gönüllü genç Mavizer, aynı köye yıl içinde tekrar gelecek olmalarının çocukları motive ettiğini , bu anlamda konuşulan ve anlatılan konuların etkisinin arttığını belirtti.

Faaliyete ayrıca Gönüllü Eğitim Timi üyeleri olan Elif Uzunhasanoğlu, Eda Nur Bayarslan, Aleyna Kamber, Hilal Gürkulak, Makbule Nur Bozkurt, Büşra Üresin, Esma Çakır, Rabia Şahin, Büşra Ayyıldız, Hilal Yayla, Şule Vural, Ceren Uçungan, Kübra Nur Aktaş, Hilal Fatma Vural ve Beyhan Gülek katıldı.

HEDEF İYİ BİREYLERİN YETİŞMESİNE KATKIDA BULUNMAK

Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu , 3 yıldır köy okullarında değerler eğitimi ve kitap okumaları yaptıklarını belirterek aynı köye yıl içerisinde birden fazla giderek kalıcı etkiler bırakmaya çalıştıklarını söyledi.

Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Murteza Cengiz gençlik liderleri Yaser Taşkesenlioğlu, Yavuz Selim Turgut, ve gençlik çalışanı İrfan Akkuş ile ve Gönüllü Eğitim Timi üyelerimizin katkılarıyla gönül odaklı bu çalışmalarının devam edeceğini bu anlamda bir çok gencin kalbine dokunmaya çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, Gönüllü Eğitim Timi üyelerini kutlayarak, böylesine anlamlı bir proje için kendilerine teşekkür etti.

Taşkesenligil, “Gitmediğin yer senin değildir, mantığı ile hareket ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlik faaliyetlerinde ilimiz sınırları içerisinde gitmediğimiz ilçe bucak kalmadı. Her yere ulaştık, ulaşmaya devam ediyoruz. Bu çocuklara biz sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkar. Onun için minik yüreklere dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

