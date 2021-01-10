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Gönüllü öğretmenler Nusaybin'de duvarları resimlerle süslüyor

10.01.2021 11:25 | Son Güncelleme:
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde hayata geçirilen projeyle resim öğretmenleri, kullanılmaz haldeki duvarlara ilçenin tarihi simgelerinin resimlerini yapıyor - Görsel sanatlar öğretmeni Baran Toktaş: - "14 resim öğretmeni olarak projede gönüllü yer alarak duvarları süslüyoruz"

MARDİN (AA) - MEHMET ARİF ALTUNKAYNAK - Mardin'in Nusaybin ilçesinde resim öğretmenleri, kullanılmaz haldeki duvarları tarihi simgelerin resimleriyle süslüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan'ın talimatıyla Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Metruk Yapılardan Kurtuluyoruz, Duvarları Nusaybin Resimleri ile Süslüyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Proje ile ilçe merkezinde bulunan metruk veya kullanılmaz haldeki yapılar yıkılarak cadde ve sokaklar temiz bir görünüme kavuşturuluyor. İlçede görev yapan resim öğretmenleri ise proje kapsamında kirli veya kullanılmaz hale gelen duvarlara ilçenin tarihi simgelerinin resimleri yapıyor.

Gırnavas Mahallesi Baraj Yolu Caddesindeki duvarlara, Türkiye ile Suriye arasındaki mayınlı bölgede kalan Nusaybin'in tarihi simgesi Mor Yakup Kilisesi giriş kapısı ile Nusaybin Güzeli Kelebeğini resmeden öğretmenler, Lozan Caddesi alt geçidinde çalışmalarını sürdürüyor.

- Duvarlar yeni görünüme kavuştu

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle kirli ve göze hoş gelmeyen görüntüden kurtulduklarını belirterek, duvarların ilçenin simgeleriyle yeni bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

"İlçemiz kadim bir tarihe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Biz de tarihi simgelerimizi duvarlarımıza resmederek hem görüntü kirliliğinden kurtulduk hem de ilçemizi ziyaret eden misafirlerimize tarihi mekanlarımızı tanıtma imkanımız oldu." diyen Temizkan, yapılan ilk çalışmanın beğenildiğini belirtti.

Temizkan, resim öğretmenlerinin çok güzel bir eser ortaya koyduğunu ifade ederek, proje kapsamında çalışmaların süreceğini aktardı.

Görsel sanatlar öğretmeni Baran Toktaş da projede öğretmenlerin gönüllü olarak yer aldığını dile getirerek, proje kapsamında kirli duvarları temiz bir görünüme kavuşturduklarını kaydetti.

Toktaş, "14 resim öğretmeni olarak projede gönüllü yer alarak duvarları süslüyoruz." dedi.

Gırnavas Mahallesi Muhtarı Hüsnü Güler projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ederek, "Bu resimlerle vatandaşlarımız tarihleri hakkında bilgi sahibi oluyor. Güzel çalışmalar oluyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Rıdvan Kaya, duvarlara yapılan resimleri görünce çok beğendiğini anlatarak, bu resimlerle ilçenin tanıtımının da yapıldığını belirtti.

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