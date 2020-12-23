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Gönüllü olarak siperlik maske üretiyorlar

SİNOP HABERLERİ  | 23.12.2020 12:15 | Son Güncelleme

Sinop Gençlik Merkezi çalışanları korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına, kurum çalışanlarına, esnaflara, eczanelere ve talep eden vatandaşlara ücretsiz siperlik maske üretiyor.Gençlik Merkezi çalışanları sağlık çalışanlarına, kurum çalışanlarına, esnaflara, eczanelere koruyucu siperlik maske üretimine devam ediyor.

Sinop Gençlik Merkezi çalışanları korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına, kurum çalışanlarına, esnaflara, eczanelere ve talep eden vatandaşlara ücretsiz siperlik maske üretiyor.
Gençlik Merkezi çalışanları sağlık çalışanlarına, kurum çalışanlarına, esnaflara, eczanelere koruyucu siperlik maske üretimine devam ediyor. Gönüllüler, asetat, keçe, zımba, lastik ve çift taraflı yapıştırıcı bant kullanarak siperlik maske üretiyor. Üretilen ekipmanların dağıtımı ise yine gönüllüler tarafından yapılıyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş; “Mart ayından beri hayatımıza giren koronavirüsle mücadelemiz sürüyor. Biz de bu açıdan Sinop İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi çalışanları olarak, Gençlik Merkezi Müdürümüzün geliştirdiği bir proje ile koruyucu siper maske üretmeye devam ediyoruz. Bu koruyucu siperi Sağlık Müdürlüğü kuruluna sunduk. Onların da taktir ve beğenilerini kazandı. Sağlık çalışanlarına yetiştirebilmek, onların hasta ile temasını önleyebilmek adına katkımız olması düşüncesiyle, günde 100’e yakın koruyucu maske üretmek ve bunları sağlık çalışanlarına ulaştırmaktayız. Aynı zamanda esnaf ve halkımıza da dağıtım yapıyoruz. Hatta son olarak Sinop Valiliğimizin himayeleri ile Pazar esnafına 400 adet koruyucu siperlik maske dağıttık.dedi.

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