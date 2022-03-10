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Gönüllüler, çocuklara savaşı oyun ve sporla unutturmaya çalışıyor

10.03.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli Gençlik Merkezi gönüllüleri, Ukrayna'dan tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen çocukların savaşın etkilerinden kurtulması için çeşitli etkinlikler düzenliyor - Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi İrem Damla Uncu: - "Onlara sarılmak, o içtenlik bambaşka bir duygu. Onlar da bizimle uyum sağlayarak çok güzel oynadı"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Gençlik Merkezi gönüllüleri Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen çocuklara moral vermek için etkinlikler düzenliyor.

Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan aileler, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Kredi ve Yurtlar Kurumuna yerleştiriliyor.

Kırklareli Valiliğince çoğunluğu çocuk, Kırım Tatar Türkleri için oyun ve sinema salonu, sağlık odası, yemekhane, internet salonu gibi birçok imkan sunuluyor.

Kırklareli Gençlik Merkezi gönüllüsü 20 genç de savaş mağduru 120 çocuk için "Çocuklar İçin El Ele, Gönül Gönüle Projesi" başlattı.

Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan çocuklar için etkinlikler düzenleyen gönüllüler onlarla akıl oyunları başta olmak üzere, satranç, futbol ve voleybol oynuyor.

Aynı dili konuşamayan gönüllüler ile savaş mağduru çocuklar, tüm zorluklara rağmen keyifli vakit geçiriyor.

- "Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz"

Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi İrem Damla Uncu, AA muhabirine, savaş mağduru çocuklarla keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Böyle bir projede yer almaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Uncu, "Burada bulunmak içimizi burktu, bir o kadar da bize iyi geldi. Burada onlarla bulunmak çok güzeldi." dedi.

Çocuklara sarılmanın, mutluluklarına tanıklık etmenin ayrı bir gurur verdiğini anlatan Uncu, "Onlarla oyunlar oynadık, balon şişirdik. Onlara sarılmak, o içtenlik bambaşka bir duygu. Onlar da bizimle uyum sağlayarak çok güzel oynadılar." diye konuştu.

Zaman zaman duygu dolu anlar yaşadıklarını vurgulayan Uncu, şöyle devam etti:

"Mesela Meryem var burada, yüzüklerimi çok beğendi ona yüzüğümü verdim, sanki bunu bir borç bildi ve ardından bana bir bileklik hediye etti. O an ağlayacağım, ağlayamıyorum, onu da kötü etkilemek istemedim. Çok güzeldi. Biz burada onlarla aynı dili konuşmuyoruz ama beden dili ile iletişim kurabildik. Anlaşamadığımız noktalar da oldu ama bir bağ kurduktan sonra çok güzel anlaştık. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Çok güzel oyunlar oynadık. Çok bambaşka bir ortam burası. "

- "Savaşın en masum insanları burada"

Öğrencilerden Ebubekir Bayat ise daha önce hiç görmedikleri, aynı dili konuşamadıkları, belki bir daha asla karşılaşma imkanı bulamayacakları çocuklarla çeşitli oyunlar oynadıklarını dile getirdi.

Çocuklara savaş ortamını unutturmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Bayat, "Aynı dili konuşmasak da birlikte çok güzel vakit geçirebiliyor, oyunlar oynayabiliyoruz. Aynı dili konuşmamıza aslında gerek yok, savaşın en masum insanları burada. Onlarla iç içeyiz çok, duygusal anlar yaşıyoruz." diye konuştu.

- Çocuklar Türkiye'de mutlu ve huzurlu

Kırım Tatar Türkü 7 yaşındaki Yakub Barııev de yeni tanıştığı abla ve ağabeylerini çok sevdiğini söyledi.

Barııev, Ukrayna'da kalan babası ve dayısını çok özlediğini kaydetti.

Çocuklardan Süleyman Kurtbedinov da Ukrayna'da bomba seslerinden çok korktuğunu, şimdi Türkiye'de çok mutlu ve huzurlu olduğunu dile getirdi.

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