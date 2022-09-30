'Gördüğünüz tüm kutlamaları unutun!' Eskişehirspor'u Türkiye Kupası'ndan eleyen Muşspor'da taraftarların Tıvorlu İsmail şarkısı ile sevinci sosyal medyanın gündemine oturdu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sona erdi. Turun son karşılaşmasında Eskişehirspor, Muş 1984 Muşspor'u konuk etti. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Muşspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve konuk ekip Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Muşspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Yunus Karadağ, 86. dakikada Abdulkadir Kuzey ve 90+3. dakikada Doğukan Bulut kaydetti. Eskişehirspor'da ise Tolga Yakut'un 33. ve 70. (p) dakikalarda attığı goller takımına yetmedi.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen Muşspor'da büyük bir sevinç yaşandı.

KENDİLERİNİ SOKAKLARA ATTILAR

TFF 3. Lig 3. Grup ekibinin taraftarları, Eskişehirspor maçının ardından kendilerini sokaklara attılar ve gece geç saatlere kadar galibiyeti kutladılar.

TIVORLU İSMAİL İLE DANS

Öte yandan Muşspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda bazı genç taraftarların Türkiye Kupası'nda tur atlamanın sevincini yaşarken, Tıvorlu İsmail'in şarkısıyla yaptıkları dans videosu paylaşıldı.

"TÜM KUTLAMALARI UNUTUN"

Eskişehirspor'u saf dışı bırakarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen Muşspor'da taraftarların sevinci ???? pic.twitter.com/0nclyAo6gW — Mynet Spor (@mynetspor) September 30, 2022

Kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük ilgi gören video Muşspor'un hesabından, "Daha önce izlediğiniz tüm galibiyet kutlamalarını unutun ve buna odaklanın" notuyla paylaşıldı.

