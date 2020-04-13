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Görele Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından üretilen bin adet maskeyi ilçe esnafına dağıttı

GİRESUN HABERLERİ  | 13.04.2020 16:53 | Son Güncelleme

Giresun’un Görele ilçe Belediyesi tarafından yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa yüz siperlik maske dağıtımında bulunuldu.Belediye Başkanı Tolga Erener de maske dağıtımına katılarak, esnaflara uyarılarda bulundu.

Giresun’un Görele ilçe Belediyesi tarafından yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa yüz siperlik maske dağıtımında bulunuldu.
Belediye Başkanı Tolga Erener de maske dağıtımına katılarak, esnaflara uyarılarda bulundu. Belediye olarak ilçede Kovid-19 tedbirlerini uygulamayı sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Tolga Erener, “Belediye olarak zabıta ekiplerimizle beraber esnafa yüz siperlik maske dağıtımında bulunduk. Gençlik Merkezimiz tarafından üretilen bin adet yüz siperlik maskeyi esnaflarımıza dağıtımda bulunduk. Bu kapsamdaki dağıtım çalışmamız devam edecektir. Vatandaşlarımızdan ricamız mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönündedir. Her zaman güvenli sayılan sosyal mesafeyi korumalarıdır. Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim. Unutmayalım ki evde hayat var” dedi.

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