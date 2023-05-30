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Görenler ilk başta şaka sanıyor! Karagümrük'ten ayrılan Pirlo futbolculuğa geri döndü! İşte yeni adresi...

30.05.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karagümrük'teki görevinden ayrılan Andrea Pirlo, yıllar sonra sahalara geri dönüyor. Gerard Pique'nin sahibi olduğu Jijantes FC kulübüyle anlaşan İtalyan teknik adam futbolculuğa geri döndü.

Görenler ilk başta şaka sanıyor! Karagümrük'ten ayrılan Pirlo futbolculuğa geri döndü! İşte yeni adresi...

Barcelona'da futbolu bırakan Gerard Pique'nin düzenlediği özel futbol turnuvasında Andrea Pirlo yeniden sahalara dönecek. Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yapan ve liglerin sona ermesine 2 hafta kala görevden ayrılan Pirlo'nun bu kararı sosyal medyada sürpriz olarak nitelendirildi.

SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

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Gerard Pique'nin düzenlediği 12 takımla ligde Jijantes FC isimli takımda forma giyecek Pirlo, uzun sürenin ardından sahalara geri dönecek. Yedi kişilik takımlarla oynanan maçlar özellikle sosyal mecralarda büyük ilgi görüyor

2018'DE JÜBİLE YAPMIŞTI

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2017'de MLS ekiplerinden New York City'deyken futbolu bırakan Pirlo, 2018'de İtalya'da jübilesini yapmıştı.


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