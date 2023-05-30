Görenler ilk başta şaka sanıyor! Karagümrük'ten ayrılan Pirlo futbolculuğa geri döndü! İşte yeni adresi...

Barcelona'da futbolu bırakan Gerard Pique'nin düzenlediği özel futbol turnuvasında Andrea Pirlo yeniden sahalara dönecek. Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yapan ve liglerin sona ermesine 2 hafta kala görevden ayrılan Pirlo'nun bu kararı sosyal medyada sürpriz olarak nitelendirildi.

SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Gerard Pique'nin düzenlediği 12 takımla ligde Jijantes FC isimli takımda forma giyecek Pirlo, uzun sürenin ardından sahalara geri dönecek. Yedi kişilik takımlarla oynanan maçlar özellikle sosyal mecralarda büyük ilgi görüyor

2018'DE JÜBİLE YAPMIŞTI

2017'de MLS ekiplerinden New York City'deyken futbolu bırakan Pirlo, 2018'de İtalya'da jübilesini yapmıştı.



