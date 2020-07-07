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Görev yerleri değişenlere veda yemeği

MALATYA HABERLERİ  | 07.07.2020 16:09 | Son Güncelleme

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’ta görev yapıp da tayini çıkanlar için veda yemeği düzenlendi.Görev yerleri değişen Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Emre Yılmaz ve İlçe Müftüsü Selami Sayın için Yeşilyurt Gedik Sosyal Tesisinde veda yemeği düzenledi.Düzenlenen yemeğe, Kaymakam Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve kurum müdürleri katıldı.Kaymakam Turgay Gülenç, yemekte yaptığı konuşmada, “Ülkemizde farklı illerde görevlerimizi ifa ediyoruz.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’ta görev yapıp da tayini çıkanlar için veda yemeği düzenlendi.
Görev yerleri değişen Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Emre Yılmaz ve İlçe Müftüsü Selami Sayın için Yeşilyurt Gedik Sosyal Tesisinde veda yemeği düzenledi.
Düzenlenen yemeğe, Kaymakam Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve kurum müdürleri katıldı.
Kaymakam Turgay Gülenç, yemekte yaptığı konuşmada, “Ülkemizde farklı illerde görevlerimizi ifa ediyoruz. İlçe Jandarma Komutanımız Emre Yılmaz ve İlçe Müftüsü Selami Sayın Bey’e ilçemizde yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum” dedi.
Kaymakam Gülenç’in konuşmasından sonra, plaket programına geçildi.
İlçeye yaptıkları hizmetlerden dolayı Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Emre Yılmaz’a Kaymakam Gülenç, İlçe Müftüsü Selami Sayın’a da Başkan Çınar plaket verdi.

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