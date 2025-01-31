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  4. Görülmemiş fedakarlık! Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe için ameliyat olmadığını duyurdu! Parmağı artık kısa kalabilir...

Görülmemiş fedakarlık! Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe için ameliyat olmadığını duyurdu! Parmağı artık kısa kalabilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.01.2025 01:43
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UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynama hakkı elde etti. Karşılaşma sonrasında konuşan takımın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, yaptığı fedakarlığı Türk medyasıyla paylaştı.

Görülmemiş fedakarlık! Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe için ameliyat olmadığını duyurdu! Parmağı artık kısa kalabilir...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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MCH Arena'da oynanan müsabakaya her iki takım da kontrollü başladı. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Diao'nun golüyle öne geçti. Golün ardından kontrollü oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, hızlı ataklarla pozisyon üretmeyi denedi. 39'uncu dakikada planında başarıya ulaşan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golüyle beraberliği buldu ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Edin Dzeko'nun fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Golün ardından sarı-lacivertliler, tempoyu düşürdü. Son bölümde yan toplarla pozisyon arayan ev sahibi ekip, 86. dakikada Andreasen ile beraberliği buldu ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Fenerbahçe, bir üst tura çıkmayı başardı.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN GÖRÜLMEMİŞ FEDAKARLIK!

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Maçın ardından röportaj veren Mert Hakan Yandaş, "Elimdeki kırığı kimi göstersek ameliyat dedi, yanlış kaynar kısa kalır dendi. Liste kısıtlı olunca takımı bırakmak istemedim. Ameliyat olmadım, parmak kısa kalsın önemli değil dedim. 18 gün oldu. Bir aksilik olmazsa böyle devam edeceğim. Bunlar ufak çaplı fedakarlıklar. Fenerbahçe'de herkes böyle yapmalı, hissetmeli. Sıradan bir şey bu." ifadelerini kullandı.

MAÇA SARGIYLA ÇIKTI

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Mert Hakan Yandaş'ın maça sargıyla çıktığı görülürken taraftarlar tarafından da alkış aldı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
FC Midtjylland FC Midtjylland
2 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
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