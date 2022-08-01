GoStudent'tan sıcak havalarda çocuklar için rahat bir uykunun sırları

İSTANBUL (AA) - GoStudent, hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yaşanan sıcak havaların çocukların günlük hayatlarını etkilediğini belirtti.

GoStudent'tan yapılan açıklamaya göre, özellikle küçük yaşlarda uykuya ihtiyaç duyan çocuklar için yeterli uyku alınamaması, onların tüm gün ve gece huzursuz olmalarına neden olabiliyor.

Uykunun ruh hali, dayanıklılık, beyin gelişimi, hafıza, motor becerileri, enerji seviyesi ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etkisi bulunuyor.

Tüm bunlar, küçüklerin sadece yaz tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri için değil, aynı zamanda eylül ayında tüm enerjileri yerine gelmiş olarak okula dönebilmeleri için de aynı derecede önemli ve gerekli.

Aşırı ısı ve ışığın uykuyu oldukça bozan iki faktör olduğu belirtilen GoStudent açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle GoStudent uyku koçu Susanne Willekes, bize birçok anne ve babaya yardımcı olabilecek bir oldukça faydalı ipuçları veriyor. Isıyı daha fazla muhafaza eden malzemeler yerine pamuklu çarşaf ve yatak örtüleri kullanın. Bebeklerin veya küçük çocukların sadece bir tulum ve bebek beziyle uyumasına izin verin. Isıyı evin dışında tutmak için gün boyunca panjurları ve perdeleri kapalı tutun. Öğleden sonra sıcaklık biraz düştüğünde rüzgarın içeri girmesini ve ısının dışarı çıkmasını sağlamak için evin tüm pencerelerini açın. Evin üst katında bir odanız varsa (yani çatı katı) orada bir pencere açın, ısı her zaman yükselir.

Çocuklarınızın uyumadan önce duş almalarını sağlayın. Bu sayede vücut ısıları düşer ve uyku hormonu melatonin yükselir. Duş almak istemiyorsa miniklerin yüzlerine ve saçlarına su spreyi sıkın ya da saçlarına veya alnına nemli bir bezle yatırın. Her iki unsur da uykuya dalmayı kolaylaştırır. Soğuk su ve/veya düşük şekerli içecekler ve meyve suları ile çocukları gün boyunca bol sıvı tüketmeleri için destekleyin. Portatif bir fan kullanın, hatta küçük bir şişe suyu dondurun ve fanın önüne yerleştirin. Fanı çocuğa çok yakın yerleştirmeyin ve fanın doğrudan yüzüne gelmediğinden ve kabloların ulaşamayacağı yerde olduğundan emin olun."

