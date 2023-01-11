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Gözler boştaki yıldızlarda! Ara transfer dönemi başlıyor...

11.01.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri: 2022-2023 Futbol Sezonunda İkinci Transfer ve Tescil Dönemi yarın başlayacak. Serbest statüdeki futbolculara, bu transfer dönemini hareketlendirecek.

Gözler boştaki yıldızlarda! Ara transfer dönemi başlıyor...

Transfer haberleri: 2022-2023 Futbol Sezonunda İkinci Transfer ve Tescil Dönemi yarın başlayacak ve 8 Şubat Çarşamba günü sona erecek. Kulüplerin, hem kadrolarını güçlendirmek hem de bütçelerini korumak isteyecekleri ara transfer döneminde, serbest statüdeki futbolcular takımların ilgi odağında bulunuyor.

EN GÖZDE İSİM ISCO

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Bonservisi elinde olan oyuncular arasında, son olarak La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen Isco göze çarpıyor. Uzun yıllar Real Madrid forması terleten İspanyol futbolcu, kariyerinde 5’i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 kupa kazandı. Geçtiğimiz yaz Sevilla ile anlaşan Isco, bu sezon 19 resmi maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İspanyol ekibinde umduğunu bulamayan 30 yaşındaki futbolcu, kulübü ile karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı.

YILDIZLARIN BONSERVİSİ ELİNDE

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Ara transfer döneminde kendisine kulüp arayacak oyuncuların arasında yıldız isimler dikkat çekiyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar, bir dönem Milan forması giyen Alexandre Pato, son olarak Lille’de oynayan Hatem Ben Arfa, golcü oyuncu Simone Zaza ve uzun yıllar Barcelona’da forma giyen Cristian Tello gibi oyuncuları transfer etmek için birbirleriyle yarışacak. Bu oyuncuların dışında, Sime Vrsaljko, Faouzi Ghoulam, Juan Fernando Qintero, Santiago Arias, Zakaria Labyad, Nikola Maksimovic, Jürgen Locadia, Salomon Rondon, Danny Rose ve Eliaquim Mangala gibi Avrupa’nın önemli takımlarında forma giymiş isimler de serbest statüdeki oyuncu konumunda bulunuyor.

DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE OYNAYANLAR

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Öte yandan bonservisi elinde olan oyuncular listesinde, bir dönem Türkiye’de oynamış isimler de bulunuyor. Serbest statüdeki oyuncular içinde, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, eski Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd, bir dönem Galatasaray’da oynayan Brezilyalı forvet Jo, Trabzonspor forması terleten Edgar Ie gibi futbolcular yer alıyor.

Türkiye’de son olarak Adana Demirspor forması giyen Artem Dzyuba ve Yaroslav Rakitskyi, 2020-2021 sezonunda Kasımpaşa’da kiralık oynayan Dany Drinkwater, Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, bir dönem Akhisarspor forması giyen Omar Niasse ve Gaziantep FK’dan ayrılan Tomas Pekhart da ara transfer döneminde kendilerine kulüp arayacak.

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