Göztepe acı haberi duyurdu

Göztepe, bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un İzmir'de yaşanan depremin ardından hayatını kaybettiğini açıkladı.
Göztepe'den yapılan açıklamada ''Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali'yi, Ali Kaygusuz'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali'ye Allah'tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz'' sözleri kullanıldı.
Ali Çağın Kaygusuz'a ait el yazıları, Göztepe tişörtü ve anı olarak sakladığı Göztepe maçlarının biletleri Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altından arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılmıştı.
Fatih Terim: Yine ben haksızım!
Eddie Newton bekleneni veremedi
Marcao'dan sakatlık açıklaması!
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı
Bayern Münih, Köln'e şans tanımıyor
Sergen Yalçın, 10 numarayı belirledi
Schalke 04'ten Türkiye için mesaj
Ankara'da puanlar paylaşıldı
Fenerbahçe hız kesmiyor
Amatör futbolcu enkazdan kurtarıldı
Ronaldo koronavirüsü yendi!
Tisserand idmanda yer almadı
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya flaş gönderme
PFDK Josef de Souza'nın cezasını açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum