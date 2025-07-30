Göztepe, Brezilyalı sağ bek Ruan ile anlaştı

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kadro planlaması kapsamında eksik bölgelere takviye yapan sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Arda Okan Kurtulan, Allan Godoi, Rhaldney, Junior Olaitan, Amin Cherni, Janderson ve Ibrahim Sabra’yı renklerine bağladı.

İzmir ekibi, Slovenya kampında sağ bek Ogün Bayrak’ın sakatlanması üzerine bu bölgeye Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un istekleri doğrultusunda bir hamle daha gerçekleştirdi. Göztepe, Brezilya Serie B takımlarından Atletico Goianiense forması giyen 30 yaşındaki sağ bek Ruan Teixeira ile her konuda anlaşmaya vardı. Taraflar arasındaki son detayların karara bağlanmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Atletico Goianiense formasıyla 2024-2025 sezonunda 16 maça çıkan Ruan, 887 dakika süre aldı.