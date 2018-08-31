SPOR

Göztepe Cameron Jerome ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 31.08.2018 22:19 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Cikalleshi transferinden sonra, son olarak Derby County takımında forma giyen İngiliz oyuncu Cameron Jerome ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Cameron Jerome ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İngiltere'nin Derby County takımından Cameron Zishan Rana Jerome'yi transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Grenada asıllı İngiliz futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

32 yaşındaki golcü oyuncu Middlesbrough forması ile başladığı futbol hayatında sırasıyla Cardiff City, Birmingham, Stoke City, Crystal Palace, Norwich City ve Derby County takımlarında mücadele etti.

Kariyerinde 211 Premier Lig, 269 Championship maçına çıkan Jerome, bu maçlarda 112 gol kaydetti.

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Göztepe Cameron Jerome

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