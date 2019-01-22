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Göztepe'de Baba Rahman'ın alternatifi Obradovic ve Tiago Pinto

GÖZTEPE HABERLERİ  | 22.01.2019 12:00 | Son Güncelleme

Sol bek transferi için listenin ilk sırasına Chelsea’den Baba Rahman’ı yazan Göztepe, bu transferde çıkan pürüzler sebebiyle Anderlecht’ten Obradovic ve Ankaragücü’nden Tiago Pinto’yu da gündemine aldı. Sol bek arayışlarını da sürdüren İzmir ekibi, Lumor Agbenyenu'yu da listesine ekledi.

Göztepe'de Baba Rahman'ın alternatifi Obradovic ve Tiago Pinto

Göztepe’de gözler sol bek transferine çevrildi. Traore’nin sakatlanmasının ardından Berkan’ın tek alternatif olarak kaldığı sarı-kırmızılılarda, bu bölgeye en kısa sürede transfer yapmak için girişimler hızlandırıldı. Listenin ilk sırasında yer alan Chelsea’nin sol beki Baba Rahman transferinde çıkan pürüzler sebebiyle kurmaylar, ikinci oyuncuyu daha gündemine aldı. Belçika’nın Anderlecht takımında forma giyen Ivan Obradovic ve Ankaragücü’nde top koşturan Tiago Pinto da sarı-kırmızılıların radarına girdi.

PARTİZAN'DA YETİŞTİ
Göz-Göz’ün listesine giren Sırp oyuncu Ivan Obradovic, kariyerine ülkesinin önemli takımlarından Partizan’da başladı. Burada gösterdiği başarılı performansla La Liga ekiplerinden Real Zaragoza’ya transfer olan Obradovic, 4 sezon boyunca İspanya’da top koşturdu. 2013-2014 sezonunda Mechelen’in yolunu tutan deneyimli sol bek, 2015-2016 sezonundan bu yana Anderlecht’te forma giyiyor. Geçen sezon Belçika temsilcisiyle 3’ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi maça çıkan Sırp savunmacı, bu sezon ise yalnızca 1 maçta süre alabildi. 30 yaşındaki oyuncu, zaman zaman Sırbistan Milli Takımı'nda da yer alıyor.

PLASE TIAGO PINTO
İzmir temsilcisinin sol bek için bir diğer adayı ise Ankaragücü’nün Portekizli sol beki Tiago Pinto. Sezon başında Osmanlıspor’dan MKE Ankaragücü’ne transfer olan Pinto’nun, Başkent ekibinde yaşanan maddi sıkıntılar sebebiyle takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor. 3 sezon Osmanlıspor’da forma giyen Pinto, son 3.5 sezonda Türkiye'de 112 resmi maçta görev yaparak istikrarlı bir görüntü çizdi.

SON ADAY AGBENYENU

Transferde sol bek arayışlarını Göztepe, Chelsea'den Rahman Baba, Anderlecht'ten Ivan Obradovic ve Ankaragücü'nden Tiago Pinto'nun yanı sıra Sporting Lizbon'dan Lumor Agbenyenu'yu da listesine ekledi.

Defansın soluna mutlaka takviye yapmak isteyen yönetimin Ganalı futbolcuyu İzmir'e davet ettiği bildirildi. Hem Sporting Lizbon'la, hem de oyuncuyla temaslarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki Agbenyenu'yu kiralamak istediği vurgulandı. Portekiz'de Porto altyapısından yetişen genç sol bek Portimonense ve 1860 Münih takımlarında oynadı. Lumor Agbenyenu sezonun ilk yarısında Lizbon'da yalnızca 1 maça çıkıp 29 dakika süre aldı.

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