Göztepe'de Baba Rahman'ın alternatifi Obradovic ve Tiago Pinto

Göztepe’de gözler sol bek transferine çevrildi. Traore’nin sakatlanmasının ardından Berkan’ın tek alternatif olarak kaldığı sarı-kırmızılılarda, bu bölgeye en kısa sürede transfer yapmak için girişimler hızlandırıldı. Listenin ilk sırasında yer alan Chelsea’nin sol beki Baba Rahman transferinde çıkan pürüzler sebebiyle kurmaylar, ikinci oyuncuyu daha gündemine aldı. Belçika’nın Anderlecht takımında forma giyen Ivan Obradovic ve Ankaragücü’nde top koşturan Tiago Pinto da sarı-kırmızılıların radarına girdi.

PARTİZAN'DA YETİŞTİ

Göz-Göz’ün listesine giren Sırp oyuncu Ivan Obradovic, kariyerine ülkesinin önemli takımlarından Partizan’da başladı. Burada gösterdiği başarılı performansla La Liga ekiplerinden Real Zaragoza’ya transfer olan Obradovic, 4 sezon boyunca İspanya’da top koşturdu. 2013-2014 sezonunda Mechelen’in yolunu tutan deneyimli sol bek, 2015-2016 sezonundan bu yana Anderlecht’te forma giyiyor. Geçen sezon Belçika temsilcisiyle 3’ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi maça çıkan Sırp savunmacı, bu sezon ise yalnızca 1 maçta süre alabildi. 30 yaşındaki oyuncu, zaman zaman Sırbistan Milli Takımı'nda da yer alıyor.