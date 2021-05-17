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Göztepe’de Berkan'dan 2 yıllık imza

17.05.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu 10’uncu sırada tamamlayan Göztepe, iç transferde bir oyuncusuyla sözleşme imzaladı.

Göztepe’de Berkan'dan 2 yıllık imza

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu 51 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe, gelecek sezonun kadro yapılanması çalışmaları kapsamında iç transferde yeni bir anlaşmayı daha tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 3 sezondur Göztepe formasını terleten sol bek Berkan Emir’in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, 33 yaşındaki oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Berkan Emir, Göztepe formasıyla 3 sezonda 92 maça çıkarken bu maçlarda 5 gol sevinci yaşarken, 12 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 33 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayla 7 bin 757 dakika sahada kaldı.

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Göztepe
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