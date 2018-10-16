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Göztepe'den hakem açıklaması!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 16.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

Süper Lig’de hafta sonu Beşiktaş’ı konuk etmeye hazırlanan Göztepe’de Başkan Vekili Talat Papatya, rakiplerinin maçtan önce Merkez Hakem Kurulu hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Göztepe'den hakem açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de 21 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ve hakemler üzerinde oluşturulmaya çalışılan baskı havasının futbolun güzelliğini ve seyir zevkini olumsuz yönde etkileyecek unsurlara sebebiyet vermemesi gerektiğini bildirdi.

Talat Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, zaman zaman bazı takımların hakemler veya MHK ile ilgili şikayetleri olduğunu belirtti. Takımların bu şikayetleri eleştirel açıklamalar yaparak dile getirdiğini aktaran Papatya, şunları kaydetti:

"Ancak bu açıklamaların genellikle bizimle oynayacakları haftaya denk gelmesi bizim de konuyu hassasiyetle takip etmemize sebep olmaktadır. Umuyoruz ki oluşan bu baskı havası MHK'nın ve hakemlerin müsabakaları tarafsız olarak yönetmelerini etkilemez, futbolun güzelliğini ve seyir zevkini olumsuz yönde etkileyecek unsurlara sebebiyet vermez."

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Talat Papatya Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Talat Papatya,1 dakikamı almadı bile Talat Papatya hakem açıklamaları yazdım.Maçlardan sonra hakemler aleyhinde defalarca beyanat verdiğini gördüm. İnsan bir açıklama yapmadan önce bir aynaya bakar. Demek ki sen beyanatlar verdiğinde bir sonraki maçın hakemini baskı altında almaya çalışıyorsun bugün rahatsız olduğuna göre.
NEDİYON LA SEN DEĞİŞİK
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