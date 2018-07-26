SPOR

Göztepe'den Mario Gomez'e teklif!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 26.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'i kadrosuna katan Göztepe'nin Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'le de ilgilendiği ortaya çıktı.

Göztepe'den Mario Gomez'e teklif!

Alman ekibi Stuttgart'ın formasını giyen Mario Gomez'e Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in önce 1.2 milyon Euro, ardından da 1.5 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Forvete tribünleri ayağa kaldıracak bir ismi getirmeyi düşünen Göztepe'nin Mario Gomez'le temaslarını sıklaştıracağı vurgulandı. Gomez'in Stuttgart'tan ayrılması halinde Türkiye'ye bir kez daha gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Beşiktaş'ta 2015-2016 sezonunda forma giyen Alman oyuncu Süper Lig'de 33 maça çıkıp 26 gol atmıştı. Mario Gomez o sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bayern Münih gibi dünya devinde de 4 sezon top koşturan Gomez, İtalya'da Fiorentina ve ülkesinde Wolfsburg'da görev yaptı. Gomez 74 defa milli formayı terletti.

ROSI İDDİASI
Deportivo'dan orta saha Celso Borges ve Bursaspor'dan stoper Titi ile prensipte anlaşan Göztepe için Aleandro Rosi iddiası da ortaya atıldı. İtalyan medyası, kanatlarda görev yapan Rosi'yi Bursaspor, Sivasspor ve Göztepe'nin de istediğini yazdı. İtalyan oyuncu geçen sezon formasını giydiği Genoa ile yollarını ayırdı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yasin Öztekin, Göztepe'deYasin Öztekin, Göztepe'de
Göztepe'de hedef Nakoulma ve Efe AmbroseGöztepe'de hedef Nakoulma ve Efe Ambrose
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mario Gomez Göztepe Beşiktaş Stuttgart Bayern Münih Transfer

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'a transferini sevgilisi açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi açıkladı

Konyaspor, İsmail Köybaşı'nın peşinde

Konyaspor, İsmail Köybaşı'nın peşinde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Göztepe'den Mario Gomez'e teklif!

Göztepe'den Mario Gomez'e teklif!

Yasin Öztekin, Göztepe'de

Yasin Öztekin, Göztepe'de

Göztepe'de hedef Nakoulma ve Efe Ambrose

Göztepe'de hedef Nakoulma ve Efe Ambrose

Göztepe Atiba Hutchinson ile temasa geçti!

Göztepe Atiba Hutchinson ile temasa geçti!

Deniz Kadah, Göztepe'de

Deniz Kadah, Göztepe'de

Göztepe 2 - 0 Altınordu maç özeti

Göztepe 2 - 0 Altınordu maç özeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.