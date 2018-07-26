Göztepe'den Mario Gomez'e teklif!

Alman ekibi Stuttgart'ın formasını giyen Mario Gomez'e Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in önce 1.2 milyon Euro, ardından da 1.5 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.
Forvete tribünleri ayağa kaldıracak bir ismi getirmeyi düşünen Göztepe'nin Mario Gomez'le temaslarını sıklaştıracağı vurgulandı. Gomez'in Stuttgart'tan ayrılması halinde Türkiye'ye bir kez daha gelmeye sıcak baktığı bildirildi.
Beşiktaş'ta 2015-2016 sezonunda forma giyen Alman oyuncu Süper Lig'de 33 maça çıkıp 26 gol atmıştı. Mario Gomez o sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bayern Münih gibi dünya devinde de 4 sezon top koşturan Gomez, İtalya'da Fiorentina ve ülkesinde Wolfsburg'da görev yaptı. Gomez 74 defa milli formayı terletti.
ROSI İDDİASI
Deportivo'dan orta saha Celso Borges ve Bursaspor'dan stoper Titi ile prensipte anlaşan Göztepe için Aleandro Rosi iddiası da ortaya atıldı. İtalyan medyası, kanatlarda görev yapan Rosi'yi Bursaspor, Sivasspor ve Göztepe'nin de istediğini yazdı. İtalyan oyuncu geçen sezon formasını giydiği Genoa ile yollarını ayırdı.
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