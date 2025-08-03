Göztepe'den rekor satış! Romulo için Alman ekibi Leibzig ile anlaşmaya varıldı...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forveti Romulo Cardoso’yu Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig’e göndermeye hazırlanıyor. Yıldız golcü oyuncunun yakın zamanda transferinin resmi şekilde açıklanması bekleniyor.

RAKAM ORTAYA ÇIKTI!

İzmir ekibi Göztepe, Romulo için Leipzig ile 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli karşılığında imza aşamasına geldi.

Leibzig'in Benjamin Sesko’yu Newcastle United’a 80 milyon Euro’ya satmasının ardından transferin noktalanacağı bilgisi öğrenildi.

AVRUPA DEVLERİ İSTEMİŞTİ

Göztepe Futbol Şubesi Başkanı Rasmus Ankersen ve kulübün sahibi Sport Republic, İngiliz ekibi Fulham'dan 16 milyon euro teklif almış fakat reddetmişti. Son olarak Hollanda devi Ajax'ın da ilgilendiği Brezilyalı golcü için Göztepe, Alman temsilcisi Leibzig ile anlaşmaya vardı.