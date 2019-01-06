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Göztepe, Emre Taşdemir'i gündemine aldı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 06.01.2019 12:06 | Son Güncelleme

İkinci yarıda gözünü üst sıralara çeviren Göztepe, Bursaspor'un yollarını ayırdığı sol bek Emre Taşdemir'i listesine ekledi.

Göztepe, Emre Taşdemir'i gündemine aldı

Şu ana kadar kadroda düşünülmeyen Ghilas ve Scarione'yi elden çıkaramayan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'un yollarını ayırdığı sol bek Emre Taşdemir'i listesine ekledi. Aziz Behich, Ali Adnan ve Emilio İzaguirre gibi futbolculara teklif götüren Göz-Göz, yabancı sorunu nedeniyle çalışmalarını askıya aldı.

Bursaspor'daki kariyerine müthiş başlayan Emre Taşdemir'in en büyük kabusu sakatlıklar oldu. Ağır sakatlıklar geçiren genç sol bek son 3 sezonda sadece 14 resmi maça çıkabildi.

Göztepe'nin yanı sıra Emre için Galatasaray ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un da nabız yokladığı vurgulandı. Emre Taşdemir için son kararı teknik direktör Kemal Özdeş'in vereceği kaydedildi.


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Göztepe emre taşdemir Bursaspor Galatasaray

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