Göztepe, Fatih Karagümrük maçına hazır

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Sarı-kırmızılı kafile hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe müsabakasında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.



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