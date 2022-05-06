YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe, Fatih Karagümrük maçına hazır

Göztepe, Fatih Karagümrük maçına hazır

06.05.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Fatih Karagümrük maçına hazır

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Sarı-kırmızılı kafile hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe müsabakasında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salgın nedeniyle iptal edilen düğünün ücreti için mahkemeden iade kararıSalgın nedeniyle iptal edilen düğünün ücreti için mahkemeden iade kararı
Diyarbakır'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandıDiyarbakır'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
AK Partili Yıldırım, ailesinin Erzincan'da yaptırdığı külliyenin temel atma töreninde konuştu:AK Partili Yıldırım, ailesinin Erzincan'da yaptırdığı külliyenin temel atma töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Göztepe

İzmir Namaz Vakitleri 6 Mayıs Cuma

İmsak
04:27
Sabah
06:02
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:14
Yatsı
21:43
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Ürememize...

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Ürememize...

İtirafı olay oldu! “Bir kadına aşık oldum, kocamdan...”

İtirafı olay oldu! “Bir kadına aşık oldum, kocamdan...”

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Öğretmenin ifadesi ortaya çıktı! “Sadece hazırladım”

Öğretmenin ifadesi ortaya çıktı! “Sadece hazırladım”

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.