Göztepe, Kasımpaşa maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra şut çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı. Göztepe, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Kasımpaşa ile Göztepe arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.



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