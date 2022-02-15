Göztepe Kulübü Başkan Vekili Papatya, Hatayspor mağlubiyetini değerlendirdi:

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de konuk olduğu Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini alan Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, 1 puanı hak eden bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Papatya, yaptığı açıklamada, sakat ve cezalı oyuncuların çok olduğu bir dönemde Hatayspor'la karşılaştıklarını belirtti.

Deplasmandan puanla dönmeyi hedeflediklerini dile getiren Papatya, "Perşembe günü çok zorlu geçen 120 dakikalık kupa maçının ardından, bu müsabakanın özellikle ikinci bölümünde ortaya konulan mücadele ve hırsın karşılığı en az 1 puan olmalıydı. Umarım eksik oyuncularımız bir an önce aramıza katılır. Yakaladığımız ivme ve kazanma alışkanlığımızı hızlı bir şekilde geri kazanmamız gerekiyor. İnşallah Galatasaray maçı ile bu süreci başlatırız." ifadelerini kullandı.

