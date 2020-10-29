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Göztepe moral arıyor

GÖZTEPE HABERLERİ  | 29.10.2020 13:37 | Son Güncelleme

Göztepe, Süper Lig’in 7. haftasında konuk edeceği Alanyaspor’u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Göztepe moral arıyor

Süper Lig’in 7. haftasında Göztepe, lider Alanyaspor’u konuk edecek. Cumartesi günü saat 16.00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

GÖZTEPE ÖZLEMİ BİTİRMEK İÇİN SAHADA

Süper Lig’de sezona sahasında aldığı 5-1’lik Denizlispor galibiyetiyle başlayan Göztepe, bu maçtan sonra oynadığı 5 müsabakada galibiyete hasret kaldı. Ligin 2. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’la 1-1, 3. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 ve 4. haftasında deplasmanda Başakşehir’le 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, 5. haftada sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 yenilerek ilk mağlubiyetini almıştı.

Geçtiğimiz haftaysa deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe’de 3 puan özlemi 5 maça çıkmıştı. Sarı-kırmızılılar, ligde lider konumunda bulunan Alanyaspor’u mağlup ederek hem çıkış yapmak hem de 3 puan özlemini bitirmek istiyor.

Cumartesi günü oynanacak maçta Göztepe’de Alparslan Öztürk, Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu’nun forma giymesi beklenmiyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: AA

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