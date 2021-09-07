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Göztepeli futbolcu Kubilay Sönmez, Bursaspor'a transfer oldu

07.09.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepeli futbolcu Kubilay Sönmez, Bursaspor'a transfer oldu

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez, Bursaspor'a transfer oldu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kubilay Sönmez'in transferi konusunda Bursaspor ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuzun bonservis bedeli ile Bursaspor'a transferi gerçekleşmiştir. Kubilay Sönmez'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

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